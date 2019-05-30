Ömür boyu nafaka dönemi bitiyor

Tartışmalı bazı konular için alternatifli düzenlemelerin de yer aldığı teklif taslağına son rötuşun Cumhurbaşkanlığı tarafından verileceği öğrenildi. Milliyet’in edindiği bilgiye göre, teklif taslağında nafakaya alt ve üst sınır getirilecek.

Alt sınır 2 yıl

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, alt sınır, en az 2 yıl olacak. Hâkimler, evlilik süresi ne olursa olsun 2 yıldan az nafaka ödenmesine ilişkin karar veremeyecek. Örneğin 6 ay evli kalan çiftlerden nafaka yükümlüsüne en az 2 yıl nafaka ödeme yükümlülüğü verilmesine hükmedilebilecek. Nafakada üst sınır ise, evlilik süresiyle sınırlandırılacak. Yani çiftler ne kadar evli kaldılarsa en fazla o kadar süreyle nafaka talep edebilecek. Örneğin, 15 yıl evli kalan çiftlerin ayrılması durumunda nafaka süresi 15 yılı geçemeyecek.

Miktar kriterleri

Hâkim belirlenen alt ve üst sınırlar arasında, eşlerin maddi durumu, çalışıp çalışmadığı, çocuk sayısı, eğitim durumu ve yaşı gibi kriterleri dikkate alarak nafakaya karar verecek. Hâkimler özellikle 5 yıldan uzun evliliklerde evlilik süresi kadar nafaka kararı alma yetkisinde olacak. Nafakanın miktarı ve alt ve üst sınırlar içinde ne kadar süre ile ödeneceği konusunda ekonomik şartlar dikkate alınarak hâkimin inisiyatifine bırakılacak. Taslak düzenlemeye göre, boşanan eşlerin özellikle çocukları yoksa birbirlerinin hayatlarına müdahil olmamaları için “toplu ödeme” formülü de hayata geçirilecek. Böylece ilişkileri kesileceği için eşler boşanma sonrasında yeni kurdukları hayatlarına müdahil olma zemini ortadan kaldırılmış olacak.

‘Süresiz’ direnci

Edinilen bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bazı özel durumlarda sınırsız nafakaya hükmedilmesi gerektiğini düşündüğü kaydediliyor. Adalet Bakanlığı ise, nafaka için belirlenen alt ve üst sınırların herkes için geçerli olması gerektiğini savunuyor. Bakanlığın bu düşünceye dayanak olarak da istisnanın bugün yaşanan sıkıntıların tekrarlanmasına yol açabilecek içtihatlar oluşturabileceği endişesi gösteriliyor. Bu düzenleme konusunda Cumhurbaşkanlığı’na danışılacak. Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlemeye sıcak bakması halinde, süresiz nafakaya ilişkin hâkime inisiyatif kullanma yetkisi verilecek.

Nafaka Takip Merkezi

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın taslakta yer almasını istediği bir diğer düzenleme ise nafaka takip merkezlerinin kurulması konusu. Öneriye göre, nafaka ödenmesine karar verilmesinin ardından tayin edilen nafakanın ödenip ödenmediği, ekonomik durum değişikliklerine göre azaltma ve artırma veya tamamen kesilmesi bu merkez tarafından belirleyici olacak. Bu merkez Aile, Çalıma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde olacak. Böyle bir merkezin kurulması kararı verilmesi halinde, uzmanlar nafaka ödemelerine ilişkin sorunlu başvuruları hafiye gibi takibe alacak. Nafaka alacaklısının nafakaya ne derece ihtiyaç duyduğu, çalışıp çalışmadığını araştıracak. Aynı şekilde nafaka ödeyecek kişinin yoksulluk ve ödene olanaklarının artıp azaldığına ilişkin tespitleri de yapacak.