Ömer Halisdemir kimdir?

Ömer Halisdemir kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Ömer Halisdemir'in hayatı neden merak konusu oldu? İşte Türk tarihinde önemli isimlerden biri olan Ömer Halisdemir hakkındaki tüm bilgiler...

