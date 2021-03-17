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Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 15:20 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 15:51

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.


TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen  ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye  sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından  Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e  indi.
 
HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl  6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince  onanmıştı.
 
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, tezkere okunmadan önce  yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, halkın iradesidir. Hakikati  savunduğu için cezalandırılmakta ve milletvekilliği düşürülmeye çalışılmaktadır.  Daha Anayasa Mahkemesi dahi kararını vermeden bu telaşınız nedir? Suç  işliyorsunuz. Biz vekilimizin yanındayız." dedi.
 
Bu arada TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerinin konuşmaları  sırasında, basın locasında oturan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim  Aksoy, ayağa kalkarak "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye.  Kahrolsun otokrasi." sloganları attı. Aksoy, AK Parti üyesi olmadığını, DEVA  Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.
 
TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Daha sonra basın  locasına gelen TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Aksoy'u, "Genel Kurul  kuralları gereği burada durmanız mümkün değil." diye uyararak kendisini Genel  Kurul Salonu dışına davet etti.
 
Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP  milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin  okutulması kararını protesto etti.
 
HDP'li Gergerlioğlu, "Anayasa dışı bir karardır. Meclis Genel Kurulunu  terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Milletimizin iradesine sığınıyorum."  ifadelerini kullandı.
 
  
 
 
 

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