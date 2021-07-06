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Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi

AA |  06 Temmuz 2021 Salı - 20:41 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 20:42

Anayasa Mahkemesi kararına uyan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.


Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz'daki Genel Kurul gündem toplantısında,  Gergerlioğlu'nun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası  yapma suçundan cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün, dokunulmazlık hakkını  kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de seçilme  ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu  görüşmüştü.
 
 Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, seçilme ve siyasi  faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar  vermiş, kısa kararın bir örneğinin de başvurucunun tutukluluk halinin sona  erdirilmesi suretiyle ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılamayı  yapan mahkemeye gönderilmesini kararlaştırmıştı.
 
Bu kapsamda Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun  tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi.
 
 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı
 
Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2.  Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan  hapse mahkum edilmişti.
 
Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince  hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti.  Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını  onamıştı.
 
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen  ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa  gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun  milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine  bireysel başvuruda bulunmuştu.
 

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