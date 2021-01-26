Ömer Çelik'ten sert tepki: Valiye militan diyenler faşistlerin ta kendisidir!

Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

Zamanında olacak seçime kadar kongrelerimizi yapıyoruz. Cumhur İttifakının daha da güçlenmesine yönelik irade var.

Nefret siyaset i Kılıçdaroğlu tarafından yazılım haline getirilmiştir. Avrupa 'daki aşırı sağcı partilerin söylemiyle karşı karşıyayız. Şüphesiz CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın beklentileri açısından da çok büyük bir haksızlıktır.

Güçleri olsa bize engel olacaklar ama millet destek vermiyor. CHP, AK Parti ne yapmak istediyse karşısında oldu. CHP tamamen siyasi husumet oluşturmak istiyor. Dış politika ve ekonomi konusunda eleştirileri ile bize katkı sağlayan CHP'li isimler vardı. O siyasilerin hepsi gitti, tamamen siyasi yıkım örneğiyle karşı karşıya kaldığımız bir tablo var karşımızda.

Valilerimize, Kaymakamlarımıza 'militan' diyerek skandallara devam etti Kılıçdaroğlu. Vali ve kaymakamlara militan diyenlerin tamamen yıkım siyaseti içinde, barbarca tavır içinde olduğunu görüyoruz. Bu yanlış tekrarlanmasaydı yine susulacaktı. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistlerin ta kendisidir. Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım. Ne yaparsanız yapın bu gerici anlayış kazanamayacak. Ya milletin desteğini alacaksınız, onun dışında arayışlarınız boştur. Devleti kuran partiden devlete saldıran parti haline geldiler.