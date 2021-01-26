Ömer Çelik'ten AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

Zamanında olacak seçime kadar kongrelerimizi yapıyoruz. Cumhur İttifakının daha da güçlenmesine yönelik irade var.

Nefret siyaseti Kılıçdaroğlu tarafından yazılım haline getirilmiştir.

Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin söylemiyle karşı karşıyayız. Şüphesiz CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın beklentileri açısından da çok büyük bir haksızlıktır.

'AK Parti ne yapmak istedi de biz engel olduk' diyor. AK Parti bu millet için, devlet için ne yapmak istediyse karşımızda oldunuz.