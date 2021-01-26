Ömer Çelik'ten AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sona erdi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.
Zamanında olacak seçime kadar kongrelerimizi yapıyoruz. Cumhur İttifakının daha da güçlenmesine yönelik irade var.
Nefret siyaseti Kılıçdaroğlu tarafından yazılım haline getirilmiştir.
Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin söylemiyle karşı karşıyayız. Şüphesiz CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın beklentileri açısından da çok büyük bir haksızlıktır.
'AK Parti ne yapmak istedi de biz engel olduk' diyor. AK Parti bu millet için, devlet için ne yapmak istediyse karşımızda oldunuz.
AK Parti ne yapmak istedi de biz engel olduk' diyor. AK Parti bu millet için, devlet için ne yapmak istediyse karşımızda oldunuz. Gücünüz yetseydi hepsine engel olacaktınız ama gücünüz yetmedi.
CHP'nin derdi iktidar olmak değil, milletin seçtiği iktidar üzerinde denetleme hakkına sahip olmak. 60 darbesinde de böyle oldu. Kılıçdaroğlu, 'bunlar tarihte oldu, niye söylüyorsunuz' diyor. Keşke tarihte olmuş bu kötülük siyasetini terk edebilseydiniz. Ama her fırsatta bunu yeniden gündeme getireceğinizi ifade ediyorsunuz.
(Kılıçdaroğlu) Avrupa'daki sosyal demokrat partiler liginden aşırı sağcılar liginin üst sıralarına tırmanmak şeklinde siyasi tutum sergiliyor
Valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek skandallara devam etti Kılıçdaroğlu. Vali ve kaymakamlara militan diyenlerin tamamen yıkım siyaseti içinde, barbarca tavır içinde olduğunu görüyoruz. Bu yanlış tekrarlanmasaydı yine susulacaktı. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistlerin ta kendisidir.