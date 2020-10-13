Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak. Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz.

407 gün oldu HDP önündeki aileler vicdan nöbetinden ayrılmadılar. Evladına kavuşan aile sayısı 18'e yükseldi. Kimsenin buradaki evlat nöbetine sessiz kalmaması gerekir.

HATAY YANGINI

(Hatay'daki yangın ) PKK 'lı bir grubun biz yaptık diyerek alçakça bir şekilde acıların üzerine benzin dökmesi lanetlenmesi gereken bir durumdur. Soruşturma devam ediyor. Herhangi bir şekilde sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır.

Terörle mücadelede Pençe operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Komşu ülke topraklarından ülkemize sızıyorlar. Gönül isterdi ki kendi topraklarında bu terör örgütlerini bertaraf edebilsinler. Bu olmadığı zaman Türkiye'ye sınır ötesi harekattan başka çare kalmamaktadır. Birtakım uluslararası güçlerin de bu terör örgütlerini kullandığı bellidir. PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye'ye düşmanlıktır. Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu nettir.

Ermenistan saldırdığı zaman sesi çıkmayanlar, Azerbaycan topraklarını almak için gücünü gösterdiğinde ateşkes çağrıları geldi.

Uluslararası güçler terör örgütlerini kullanıyor

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda kalacak. Velilerimizin rızası çok önemli, esnek model var. Süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI

Saati saatine takip ettiğimizi söyleyebilirim. Gence'ye bomba yağdırmak sivilleri öldürmek bu ateşkesi bozdu. Ermenistan 'ın bu saldırgan tavrına sesleri çıkmıyor. Azerbaycan kendi topraklarını almak istediğinde sürekli ateşkes çağrısı yapıyorlar.

Karşımızda Paşinyan haydut devlet yönetimi var. Hukuk tanımazlık, saldırganlık, sivil kayıplar var.

Azerbaycan ordusunu, Aliyev'i Ermenistan'ın bu saldırılara karşı aldığı her tedbire karşı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türkiye onların yanında olmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın yanındayız bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Biz kendi kıta sahanlığımızda arama yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesine bağlıdır. Masada verdiğimiz cevaplar gibi sahada da verecek gücümüz var.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA YANIT

Cumhurbaşkanımız her seferinde 2023 seçimlerine partimizin ve teşkilatlarımızın hazırlığı konusunda talimatları vardır. Erken seçim sözkonusu değildir, sayın Bahçeli bunu bir kez daha net bir şekilde açıklamıştır. Zamanında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının sayın Erdoğan olduğunu beyan etmiştir. Sayın Bahçeli'ye saygılarımızı sunuyoruz. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken arzu edilen şeylerden bir tanesi de erken seçimlerin gündemden kalkmasıydı. Hükümetin ve belediyelerin işlerine vatandaşın verdiği yetki çerçevesinde uzmanlaşmasıydı. Yıllar kaybeden birtakım yüklerden kurtulma arzusuydu bu. Seçimler zamanında yapılacaktır. Erken seçim gündemde değildir. Sayın Bahçeli bunu net bir şekilde ifade etmiştir. Aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyorlar.