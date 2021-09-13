Ömer Çelik'ten 'Laiklik' polemiği açıklaması: Anayasadan çıkmasını hiçbir şekilde istemiyoruz!

"130 TERÖR EYLEMİ ENGELLENMİŞTİR"

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

AFGANİSTAN'DA SON DURUM

LAFARGE'A TEPKİ

Suriye'de Afganistan modellemesinin yapıldığını görüyoruz. PKK/YPP örgütüyle ilgili yaptığımız eleştiriler taze. Şimdi yeni bir şey çıktı. Frsanız Lafarge firması, Gizli Servisi'nin bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklemiş. Bu faaliyet insanlığa karşı işlenen suçlara örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı. Türkiye'yi suçlayanlar meğerse kendi yaptıklarını bastırmaya çalışıyorlarmış.

SORU-CEVAP

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI İFADESİ...

Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesinin kullanılmasıyla yapılan tartışma aslında önceden de yapılmıştır. Bunu ifade eden milletvekili bilgisizlikten dolayı bunu gündeme getiriyor. Burada Türkiye Cumhurbaşkanı demek Türkiye rejiminin başı demektir. TDK'nın ifade ettiği Türkçe açısından Türkiye Cumhurbaşkanı demektir. YSK 'nın 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiği kararda Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir diye yer alıyor. Doğru kullanım TDK'nın söylemidir. Türkiye Cumhurbaşkanı adı üstünde Türkiye rejiminin başıdır. Dolayısıyla boş bir tartışmadır.

FOX MUHABİRİNİN TOPLANTIYA ALINMADIĞI İDDİASI

Burada durumları kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Bazılarının takıntılı bir şekilde ağır ifadeleri olsa da biz bunu kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Buradaki yalanlardan bir tanesi burayı düzenli izleyen biri değildir. 3-4 ayda bir buraya gelen biridir. Buraya her girdiğinde de toplantıya alınmaması ya da soru sorulmaması gibi durum söz konusu değildir. Buradaki sorun kuralların uyulmamasıdır. Bu muhabir arkadaş uyarıldığında sorun çıkmıştır. Hatta FOX yönetimine de iletilmiştir. Bu muhabirin şahsi davranışlarıyla ilgili bir problemdir. Bunu getirip daha sonra ana haber bülteninde FOX'un kurumsal yapısına yönelik söylüyor. O bizim aldığımız kararı da eleştirebileceksiniz ama kamuoyuna doğru bilgi vereceksiniz. Rahatlıkla arayıp burayı sorabilirsiniz. Diğer muhabir arkadaşla hiçbir problem yaşanmamıştı. Bir kurumsal meseleyi ifade ediyor. Bunların gazetecilikle alakası ne var. Kurumsal bir mesele değildi bir muhabirin kişisel davranışlarına yönelik bir durumdu.

Bu kanal yayını yaptı istediğini söyleyebilir. Sözcü'den Deniz Zeyrek çıkıp bir yazı yazıyor. Yazı baştan aşağı kişisel saldırı. Kendileri demokratmışta biz güvenlikçiymişiz. Bir röportajımız yayınlanmıştı. Benim Kültür ve Turizim Bakanlığımız zamanında. Devlet Operada bir yazı çıktı. Biz 'Bu haber yalandır' dedik. Olmayan bir sözden bahsedip başka kanaldan yaşanan bir durumu girerek, tamamen kişiselleştirmeye çalışıyorlar. Cevap veremeyeceğimiz bir soru yok. Biz belli bir sınırda duruyorsak sanmasınlar ki bu bir zaaftır.