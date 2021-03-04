Ömer Çelik'ten Bitlis'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun.

Şehitlerimize rahmet olsun.

Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.