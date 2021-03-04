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Ömer Çelik'ten Bitlis'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

04 Mart 2021 Perşembe - 19:08 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 19:13

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bitlis'te 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı helikopter kazasının ardından başsağlığı mesajı yayınladı.


Çelik şu ifadeleri kullandı:
 
Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.
 
 
 

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