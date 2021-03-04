Ömer Çelik'ten Bitlis'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Çelik şu ifadeleri kullandı:
Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.
Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 4, 2021
Şehitlerimize rahmet olsun.
Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.