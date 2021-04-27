Ömer Çelik'ten Biden'a sert tepki: Sabote etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Diyarbakır annelerimizin eylemi sürüyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kaçırılan 83 çocuğun yaşı 18'in altında. Terör örgütünün acımasızlığını ortaya koyan bir tablodur bu.
1915 olayları konusunda ABD'de sürdürülen geleneksel politika ilk defa bir Amerikan başkanı tarafından terk edilmiş oldu. Asla kabul etmeyiz ve şiddetli bir biçimde kınadığımızı ifade ediyoruz. Hukuki temeli olmayan, tarihi dayanağı olmayan bir yaklaşımdır.
İlk defa bir ABD Başkanı'nın böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz. Maalesef son derece dar bir bakış açısı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 1915 olaylarında soykırım olarak adlandırılabilecek bir içeriğin olmadığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Tarihi açıdan, siyasi açıdan ve hukuki açıdan Sayın Biden'ın söylemi yanlış bir söylemdir.
Yüzyıl sonra Sayın Biden hangi hukuki dayanaklarla bu kararı vermiş, bizim bilmemiz mümkün değil. Ermenistan ile aramızda güven artırıcı planları artırmak istedik. Ermenistan da bunu istemiştir. Ancak sonradan bozuldu. Türkiye bu meseleye özgüvenle yaklaşırken, Ermenistan bu şekilde yalklaşmıyor.
Bu meselenin çözülmesini istemezler. Açıklamanın zamanlaması da yanlış olmuştur. Karabağ'daki zaferden sonra 6'lı bir mekanizme kurulacaktı. Buraya Ermenistan da davet edilmişti. Bu büyük bir imkandı. Minsk üçlüsünün hiçbir şeyi çözmeyen tutumu, burada da kendisini göstermiştir. Biden bu açıklamasıyla her şeyin önüne set çekmiştir. Normalleşme çalışmaları Biden tarafından sabote edilmiştir.
Hukuki dayanağı olmayan bu karar ne için verilmiştir? Bu Ermeni fanatik grupların etkisiyle gerçekleşti. Türkiye mücadelesine devam edecek. Türkiye'ye zarar vermeye devam edecekler, ama bu diaspora ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim Ermeni milleti ile bir sorunumuz yok.
Bir kere daha bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu milletimize dönük bir iftira olarak kabul ediyoruz. Reddediyoruz. Ne oldu bilmek isteyenler için arşivlerimiz açıktır. Cumhurbaşkanımız da bunu sürekli dile getiriyor. Türkiye her zaman hazırdır. Bu, Türkiye açısından bir sonuç doğurmayacaktır. Biden'ın açıklamasının negatif sonuç doğuracağı taraf Ermenistan'dır. Normalleşme sürecini kaçırmıştır.
HDP, bu olayda tarafını belli etmiştir. Son derece vahşi bir tutum almıştır. Milletimizi ve tarihimizi suçlamıştır. 'Ermeni Soykırımı ile yüzleşin' diyenler PKK katliamı ile yüzleşsinler. Bunu söyleyenler dağa kaçırılan çopcuklar konusunda neden sustular? Dağa kaçırılan annelerin sesini duymayacaksın... Soykırım konusunda asılsız açıklamalarda bulunan bir yabancı devlet başkanı karşısında esas duruşa geçeceksin.