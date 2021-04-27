Ömer Çelik'ten Biden'a sert tepki: Sabote etti

Diyarbakır annelerimizin eylemi sürüyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kaçırılan 83 çocuğun yaşı 18'in altında. Terör örgütünün acımasızlığını ortaya koyan bir tablodur bu.

Hukuki dayanağı olmayan bu karar ne için verilmiştir? Bu Ermeni fanatik grupların etkisiyle gerçekleşti. Türkiye mücadelesine devam edecek. Türkiye'ye zarar vermeye devam edecekler, ama bu diaspora ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim Ermeni milleti ile bir sorunumuz yok.

Bir kere daha bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu milletimize dönük bir iftira olarak kabul ediyoruz. Reddediyoruz. Ne oldu bilmek isteyenler için arşivlerimiz açıktır. Cumhurbaşkanımız da bunu sürekli dile getiriyor. Türkiye her zaman hazırdır. Bu, Türkiye açısından bir sonuç doğurmayacaktır. Biden'ın açıklamasının negatif sonuç doğuracağı taraf Ermenistan'dır. Normalleşme sürecini kaçırmıştır.