Akıncı Üssü davasında karar! Art arda açıklamalar

Bakan Gül: Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.