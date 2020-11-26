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Akıncı Üssü davasında karar! Art arda açıklamalar

26 Kasım 2020 Perşembe - 15:20 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 15:32

Akıncı Üssü darbe girişimi davasının karara bağlanmasının ardından art arda açıklamalar geldi.


Bakan Gül: Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın.
 
Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.
 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.

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