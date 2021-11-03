Ömer Çelik’ten AK Parti paylaşımı! '19 yıl önce bugün'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “19 yıl önce bugün AK Parti 'mizin genel seçimlerde birinci olarak tek başına iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı, stratejik bir başlangıçtır. Vatandaşlarımız "sivil siyaset "i AK Parti eliyle yeniden inşa etmiştir."

Çelik, "3 Kasım 2002’de Türkiye’de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye’nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. O günden bugüne Türkiye sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır” dedi.