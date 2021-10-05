Ömer Çelik'ten ABD, Fransa ve CHP'ye tepki: Kırmızı çizgimizdir

MARSİLYA-GALATASARAY MAÇINDA ÇIKAN OLAYLAR



Burada aslında nefret suçu işleyen başka grupken, sürekli Türkiye, Müslümanlar bu suçla karşı karşı karşı kalıyor. Bunun böyle afaki bir şekilde Bozkurtlar diye ifade etmesi doğru değildir. Maalesef Fransa'da İçişleri Bakanı verdiği beyanatlarda cami kapatmasıyla övünüyor.

Göçmenleri disipline etmeye onlara yeni ideolojiyle şekil vermeye, dini yada etnik değerlerini tabi tutmak her zaman tepkiyle karşılaşır.

Burada en büyük sıkıntı dünyada demokratik iklim tüm demokrasilerini etkileyen bir şey. Bu tip yaklaşımlar demokratik süreçleri zehirleyen yaklaşımlar. Bunun İçişleri Bakanından gelmesi son derece üzüntü verici.

Cezayir halkına yönelik açıklamalar yapıyor Macron. Cezayir 'de haklı olarak sömürgeci yüzüyle yüzleşmesi gerektiğini ifade ediyor.

Macron'da Osmanlı üzerinden Türkiye'yi suçluyor. Bu baştan aşağı hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak, bir devlet başkanı tarafından son derece yapılmaması gereken bir açıklamadır.



Bir kere Cezayir devletine kiralık hafıza kullanıyor demek bir saygısızlıktır. Fransa sömürgesinden önce 'Cezayir'de bir devlet var mıydı' diyor.