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Ömer Çelik: Atatürk, milletimizin ortak ve yüksek değeridir

30 Mayıs 2021 Pazar - 0:21 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 0:21

AK Parti Sözcüsü Çelik, "İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir." dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz." dedi.
 

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