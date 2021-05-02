Olympia Dukakis hayatını kaybetti!

1987 yılında vizyona giren Moonstruck (Ay Çarpması) filmiyle şöhrete kavuşan ve birçok ödül kazanan ünlü oyuncu Olympia Dukakis, dün gece yaşamını yitirdi.

Tiyatro, TV ve beyaz perdede birçok projede yer alan oyuncu 56 yaşındayken Moonstruck filmindeki performansıyla ünlenmiş ve Oscar ödülünü kazanmıştı. Dukakis, bu performansıyla “En iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Filmde Dukakis, Cher’in annesini canlandırmış ve bu performansı büyük beğeni toplamıştı.

Dukakis, 2012 yılında Guardian’a verdiği bir demeçte, bu performansını çok sevdiğini ve bu projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söylemişti. “Şans, kader ya da ikisinden de biraz. Moonstruck’ı yaptığım için çok mutluyum. Artık faturalarımı ödeyebiliyordum” dedi.