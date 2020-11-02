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Olumlu mizaca sahip kişiler yaşlandığında daha az hafıza zayıflığı yaşıyor

AA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 11:44 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 11:44

Olumlu mizaca sahip kişilerin, hayatlarının ileriki döneminde daha az hafıza zayıflığı yaşadığı belirlendi.


"Psychological Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, yaş,  cinsiyet, eğitim, depresyon, olumsuz mizaç ve dışa dönüklük gibi faktörler hesaba  katılarak olumlu mizaçla hafıza zayıflığı arasındaki bağlantı ele alındı.
 
Çalışma kapsamında, ABD'deki 991 orta yaşlı ve yaşlı kişinin verileri  1995-1996, 2004-2006 ve 2013-2014 yıllarında olmak üzere 3 dönemde incelendi.
 
Buna göre, her incelemede katılımcılar son 30 günde yaşadıkları  çeşitli olumlu duyguları araştırmacılarla paylaştı.
 
Son iki incelemede ise katılımcılar hafıza performansı testine tabi  tutuldu. Bu testte katılımcılardan kendilerine söylenilen kelimeyi o anda ve 15  dakika sonra anımsamaları istendi.
 
Araştırmada, psikologların olumlu mizaç olarak adlandırdığı hevesli ve  neşeli kişilerin, yaşlandıkça daha az hafıza zayıflığı yaşadığı sonucuna  ulaşıldı.
 

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