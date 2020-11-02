Olumlu mizaca sahip kişiler yaşlandığında daha az hafıza zayıflığı yaşıyor

"Psychological Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, yaş, cinsiyet, eğitim , depresyon, olumsuz mizaç ve dışa dönüklük gibi faktörler hesaba katılarak olumlu mizaçla hafıza zayıflığı arasındaki bağlantı ele alındı.

Çalışma kapsamında, ABD 'deki 991 orta yaşlı ve yaşlı kişinin verileri 1995-1996, 2004-2006 ve 2013-2014 yıllarında olmak üzere 3 dönemde incelendi.

Buna göre, her incelemede katılımcılar son 30 günde yaşadıkları çeşitli olumlu duyguları araştırmacılarla paylaştı.

Son iki incelemede ise katılımcılar hafıza performansı testine tabi tutuldu. Bu testte katılımcılardan kendilerine söylenilen kelimeyi o anda ve 15 dakika sonra anımsamaları istendi.

Araştırmada, psikologların olumlu mizaç olarak adlandırdığı hevesli ve neşeli kişilerin, yaşlandıkça daha az hafıza zayıflığı yaşadığı sonucuna ulaşıldı.