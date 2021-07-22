Ölümle dans! Tehlikeye aldırış etmeden bunu yaptılar

Dün akşam saatlerinde, trafiğin yoğun olduğu Diyarbakır-Şanlıurfa karayoluna çıkan kadın, hızla ilerleyen araçların arasına girerek dans etti.
Kadının trafiği tehlikeye soktuğu o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören kadın, hızla uzaklaşmaya çalıştı. Polis, kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
BİR GRUP GENCİN ÖLÜMLE DANSI
Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı’nda dün gece seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 genç, müzik eşliğinde dans edip oynadı. Gençlerin, zaman zaman ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Çevredekilere aldırış etmeyen gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan, hem kendilerini hem de trafikte seyreden sürücüleri tehlikeye atan gençlerin görüntüleri tepki çekti.