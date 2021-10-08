Ölüme teğet geçti… Kazadan kıl payı kurtuldu

Bağcılar yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi…. Karpuzculuk yapan Mazlum Olgun otomobilinin bakımıyla uğraşırken yoldan geçen bir araç hızla üzerlerine geldi… Mazlum Olgun son anda kendisini içeri doğru attı… Kazada bacağından yaralandı…

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak’ın özel haber ine göre, ilginç kaza Perşembe sabahı Bağcılar , Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi…

SON ANDA KURTULDU

Karpuzculuk yapan, Mazlum Olgun otomobilinin bakımıyla uğraştığı bir sırada… yoldan hızla gelen araç direksiyon hakimiyetini kaybedere kaldırıma doğru savruldu… Tam bu sırada yol kenarında bulunan Mazlum Olgun kendisini içeri doğru attı.. Facia ile bitebilecekbir kazadan hafif yaralanarak kurtuldu… Kazayı görenler hemen ambulansa haber verdi. Bacağı kırılan Mazlum Olgun hastaneye kaldırıldı…