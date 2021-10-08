08 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.404 0.47 EURO 10,2980 0.22
USD 8,9030 0.32 ALTIN 508,000 1.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ölüme teğet geçti… Kazadan kıl payı kurtuldu

08 Ekim 2021 Cuma - 15:35 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 15:41

Bağcılar yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi…. Karpuzculuk yapan Mazlum Olgun otomobilinin bakımıyla uğraşırken yoldan geçen bir araç hızla üzerlerine geldi… Mazlum Olgun son anda kendisini içeri doğru attı… Kazada bacağından yaralandı…


CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak’ın özel haberine göre, ilginç kaza Perşembe sabahı Bağcılar,  Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi…
 
 
SON ANDA KURTULDU
 
Karpuzculuk yapan, Mazlum Olgun otomobilinin bakımıyla uğraştığı bir sırada… yoldan hızla gelen araç direksiyon hakimiyetini kaybedere kaldırıma doğru savruldu… Tam bu sırada yol kenarında bulunan Mazlum Olgun kendisini içeri doğru attı.. Facia ile bitebilecekbir kazadan hafif yaralanarak kurtuldu… Kazayı görenler hemen ambulansa haber verdi. Bacağı kırılan Mazlum Olgun hastaneye kaldırıldı… 

ETİKETLER

Bağcılar kaza trafik kazası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.