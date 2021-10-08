Ölüme teğet geçti… Kazadan kıl payı kurtuldu

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak’ın özel haberine göre, ilginç kaza Perşembe sabahı Bağcılar, Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi…
SON ANDA KURTULDU
Karpuzculuk yapan, Mazlum Olgun otomobilinin bakımıyla uğraştığı bir sırada… yoldan hızla gelen araç direksiyon hakimiyetini kaybedere kaldırıma doğru savruldu… Tam bu sırada yol kenarında bulunan Mazlum Olgun kendisini içeri doğru attı.. Facia ile bitebilecekbir kazadan hafif yaralanarak kurtuldu… Kazayı görenler hemen ambulansa haber verdi. Bacağı kırılan Mazlum Olgun hastaneye kaldırıldı…