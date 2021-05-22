Ölümcül sıcaklar geliyor! Flaş açıklama

"ARTIK İNSANLAR ARALIK AYINDAN GİRMEYE BAŞLAYACAK"

"DÜNYADA BU SICAKLIKLAR HENÜZ HİÇ GÖRÜLMEDİ"

Yüzde 100 nem ve 35 derece sıcaklıkta olduğu zaman yaşamanın bile mümkün olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, "Sıcaklığın artmasından daha çok nemin artması önemli. Hem sıcaklık hem nem üst üste bindiği zaman insanların yaşaması zorlaşıyor. Dolayısıyla bizim de yapacağımız şey sıcaklığa ve neme uyum sağlamak olacak. Çünkü sıcaklık açısından baktığımızda ıslak termometre 35 diye bir kavram var. Bu kavram hem sıcaklık hem de nemin karışımıdır. 'Hiç mi Urfa'da bu kadar sıcaklık olmuyor' diyenler var. Onlara olmadığını söylemek istiyorum. Dünyada bu sıcaklıklar henüz hiç görülmedi" ifadelerini kullandı.

"DOLU VE HORTUM İÇİN TARİHİ ESERLERİN KORUNMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Kurnaz, "İklim değişikliği açısından baktığımızda şu an da olan şeyler olmaya devam edecek. Yalnız şiddetlenecek ve süresi uzayacak ve şimdiye kadar görülmedik yerlere yayılacak. Yanı şimdiye kadar dolu ve hortumu görmediğimiz yerlerde de dolu ve hortum göreceğiz. Görülen yerlerde de bunların şiddeti artacak. Özellikle horum ve dolularda tarihi eserlerin korunması gerekecek" dedi.

İklim krizinin her sene beklenmedik şeyler getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Kurnaz, "Bu beklenmedik şeylerden bir tanesi de çok büyük ihtimalle İstanbul Boğazı'nda yaşanacak değişmeler olacak. Bir noktadan sonra denize bakmak istemez hale geleceğiz. Bir de önümüzdeki 80 sene içerisinde boğazlardaki deniz seviyesi 1 metre kadar yükselecek ve boğazın görüntüsü tamamen değişecek" dedi.