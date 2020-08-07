Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Başar Candemir cevaplıyor; Ölümcül ritim bozukluğu hangi hastalarda görülür, nasıl tedavi edilir?

Ölümcül ritim bozukluğu aslında altta yatan ciddi bir kalp hastalığına işaret eder. Birçok neden mevcut bunlardan başlıca olanı özellikle kalp doku ve fonksiyonlarının ciddi oranda hasar gördüğü kalp yetmezliği gibi durumlardır. En sık nedenler; kalp krizi, hipertansiyon, kalpte kalınlaşma gibi durumlarla beraber bazen kalbin bilinmeyen nedenlerden ya da virüs veya kimyasal maddelerle hasar görmesi gibi durumlardır. Yapısal kalp hastalığı durumlarında da kalbin elektriksel düzeyde bozulması görülür. Ölümcül ritim bozukluğu tedavisinde öncelikle altta yatan kalp hastalığına yönelik bir tedavi uygulanması gerekir. Hastaların uzman doktora geç başvurması halinde özellikle kardiyologlar ve elektrofizyologlar tarafından uygulanan ICD adı verilen şok pillerinin takılması hasta için hayati öneme sahiptir. Kalp pilleri dışında, eğer ki sorunlu alan net bir şekilde tespit edilebilmişse bazı hastalarda ablasyon tedavisi uygulanabilir.