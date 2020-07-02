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Ölüm oranı corona virüse göre daha yüksek! O ilde vakalar patladı...

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, son dönemde artış gösteren vakalar için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ölüm oranı corona virüse göre daha yüksek! O ilde vakalar patladı... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, son dönemde artış gösteren vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu: Ölüm oranı corona virüse göre çok daha yüksek
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