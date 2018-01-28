Ölülerini almadan kaçıyorlar!

Tünellerde gizlenen PYD’lilerin ani saldırılar gerçekleştirdiğini belirten ÖSO Komutanı Basri Süleyman, “Operasyon başarıyla sürüyor. Afrin’e ilerleyişimiz devam ediyor. Sivil insanlara asla zarar vermiyoruz ama PYD sivilleri katlederek bizim üzerimizden kara propaganda yapıyor. Ele geçirdiğimiz köylerde PYD geri çekiliyor. Araziler PYD ölüleri ile dolu, örgüt ölülerini almadan kaçıyor. Sivil kıyafetler giyerek kaçmaya çalışıyorlar. PYD sivil halktan direnenlere de eziyet ediyor. PYD’den temizlediğimiz köylerdeki sivil halk bizleri sevinçle karşılıyor, operasyona destek veriyorlar. Türk askeri ile sürekli koordinasyon içindeyiz, tüm bilgileri birbirimizle paylaşıyoruz. Türkiye’deki sınır köyleri bizlere sıcak yemek gönderiyor ve sevgilerini hiç eksik etmiyorlar. Onlara da teşekkür ederim” diye konuştu.

‘SİVİL HALKI KALKAN OLARAK KULLANIYOR’

ÖSO bünyesinde 1. Magavir Tugayı Komutanı Basri Süleyman açıklamasına şu sözlerle devam etti