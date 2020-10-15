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Ölü caretta carettayı görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar!

DHA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 22:11 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 22:11

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizde hareketsiz halde caretta caretta olduğu fark edildi. Yapılan incelemede kaplumbağanın öldüğü anlaşılırken, vatandaşlar corona virüs tedbirlerine hiçe sayıp, fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı.


Bostanlı Mahallesi'nde, saat 20.00 sıralarında sahil kenarında yürüyüş yapanlar, denizde caretta caretta olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekiplere sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, öldüğü belirlenen caretta caretta denizden çıkarıldı. Kaplumbağanın çıkarıldığını gören çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyebilmek için bir anda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, kaplumbağayı uzun süre inceledi. 
 

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İzmir caretta caretta corona virüs
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