Ölü bulunan İngiliz ajan soruşturmasında yeni gelişme!

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunmuştu. TRT Haber'in haberine göre İngiliz ajanın ölümüyle ilgili Adli Tıp raporunda düşerek öldüğü belirtildi.

İstanbul Beyoğlu ’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in Adli Tıp Raporu belli oldu. Le Mesurier’in düşerek öldüğü belirlendi.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu. Cinayet büronun ön raporunda da bunun yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğu söylenmişti.