Olimpiyatlarda pozitif vaka krizi büyüyor!

Geçen yıl Kovid-19 salgını yüzünden yapılamayan ve ertelenen Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz'da başlayacak. Uzmanların yapılmasın uyarısı yaptığı Olimpiyatlarda koronavirüs vakaları şimdiden artmaya başladı.

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 71'e çıktı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi 23 Temmuz'da başlayacak turnuva öncesinde şimdiye kadar sporcu, resmi yetkili ve gönüllülerden oluşan toplam 71 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Komite kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Çek voleybolcu Ondrej Perusic ile Amerikalı cimnastikçi Kara Eaker de virüse yakalanan sporcular arasında yer aldı.

Komite, Ekaer'in, Çiba eyaletinde hazırlık kampı geçirdiği, Perusic'in ise başkentin Harumi bölgesindeki olimpiyat semtinde bulunduğunu bildirdi. Komite, Ekaer'in, Çiba eyaletinde hazırlık kampı geçirdiği, Perusic'in ise başkentin Harumi bölgesindeki olimpiyat semtinde bulunduğunu bildirdi.

Sporcular 14 günlük karantina sürecine alındı.

Öte yandan Güney Afrika Ulusal Futbol Takımından 21 oyuncunun, daha önce Kovid-19'a yakalananlarla "yakın temaslı" olduğu açıklandı.

Meksika Beyzbol Takımı'ndan iki sporcunun da Tokyo'ya yola çıkmadan önce virüse yakalandığı kaydedildi.