Olimpiyatlar ne zaman başlayacak? 2020 Tokyo Olimpiyatları bu yıl yapılacak mı?

Tokyo Olimpiyatları ne zaman? Tokyo Olimpiyatları Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları denizaşırı seyirci kabul edilmeksizin düzenlenecek. Müsabaka yerleşkelerine yurt içinden ise maksimum 10 bin kişi olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle seyirci kabul edilmesi planlanıyor. Seyirciler için müsabaka alanlarında maske takmak zorunlu tutulacak. İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında merak edilenler…

Salgın nedeniyle ertelenen olimpiyatlara 200'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak. Şubatta yayımlanan yönetmelikte duyurulan asgari 4 günde bir test uygulama yerine, salgının yayılan varyantlarına karşı sporcular her gün tükürük testine tabi tutulacak. Periyodik tükürük testleri, numune takası gibi hileli davranışlara karşı, doping testlerinde uygulandığı gibi gözetim altında gerçekleştirilecek. Peki, Olimpiyatlar ne zaman başlayacak?

Olimpiyatlar ne zaman 2021?

23 Temmuz’daki açılış töreniyle başkent Tokyo'da başlayacak. Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

SPORCULAR İÇİN ARANAN KURALLAR

Mevcut yönergelere göre denizaşırı sporcuların, geldikleri ülkelerden ayrılmadan önce negatif Kovid-19 testi almaları gerekecek. Sporcular 14 günlük karantina şartından ise muaf olacak.

Olimpiyat yerleşkelerinde bulunan herkes maske takmak zorunda. Sporcular, müsabaka noktalarına ve bazı kısıtlı lokasyonlara, belirlenmiş araçlarla gidebilecek. Turistik gezi ve kent geneli dolaşıma izin verilmeyecek.



Ayrıca şubatta yayımlanan yönetmelikte duyurulan asgari 4 günde bir test uygulama yerine, salgının yayılan varyantlarına karşı sporcular her gün tükürük testine tabi tutulacak. Periyodik tükürük testleri, numune takası gibi hileli davranışlara karşı, doping testlerinde uygulandığı gibi gözetim altında gerçekleştirilecek.



Aşı zorunluluğu getirilmese de sporcuların yüzde 80'inin oyunlara aşılanmış halde gelmesi bekleniyor.