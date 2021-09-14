Olgunlaşma Enstitülerinde Ar-Ge dönemi! Bakan Özer duyurdu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlık ettiği değerlendirme toplantısına Özer’in eşi Nebahat Özer, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurul Üyesi Hümeyra Şahin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, daire başkanları ve olgunlaşma enstitüsü müdürleri katıldı.

Toplantıda olgunlaşma enstitülerinin daha fazla etkin olması ve üretim kapasitesini artırma imkânları değerlendirilirken geleneksel yaklaşımların inovatif şekilde yeniden ele alınabilme imkânları da değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, olgunlaşma enstitülerinin kültürel mirasımızın korunması ve günümüze aktarılmasında çok önemli bir işleve sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde hâlen 24 olgunlaşma enstitüsü bulunuyor, bu dönemde enstitülerimizi yeni bir yaklaşımla ele alacağız. Yaptığımız değerlendirme toplantısında bu dönüşümün imkânlarını, mevcut durumun sorunlarını çalışma arkadaşlarımızla ele aldık. Olgunlaşma enstitülerimizin çok daha fazla görünür olmalarını sağlamak üzere yapılacakları ve üretim kapasitelerini nasıl daha fazla artırabileceğimizi değerlendirdik.”