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Ölen turist milyoner iş adamı çıktı!

AA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 3:09 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 3:09

Arjantin'de gaspçılara direnirken kendisine ateş edilmesi sonucu ölen İngiliz turist Matthew Charles Gibbard'ın milyoner iş adamı olduğu ortaya çıktı.


Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e turizm amaçlı gelen 50 yaşındaki  Gibbard ve 28 yaşındaki üvey oğlu Stefan Joshua Zone, dün lüks bir otelin önünde  iki kişinin saldırısına uğradı.
 
Ülke basınında yer alan güvenlik kamerası görüntülerine, şehrin en  güvenlikli bölgelerinden Puerto Madero'daki 5 yıldızlı Faena Otel'in önünde  Gibbard ve Zone'nin iki kişinin gasp girişimine direndiği sırada, gaspçılardan  birinin ateş açması sonucu Gibbard'ın hayatını kaybettiği, üvey oğlu Zone'nin  bacağından yaralandığı yansıdı.
 
Annesi, eşi, üvey oğlu ve üvey oğlunun kız arkadaşıyla turizm amaçlı  Arjantin'e gelen ve koltuk altından girip göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle  ölen Gibbard'ın ülkesinde inşaat işiyle uğraşan milyoner olduğu ortaya çıktı.
 
Londra'nın kuzeyindeki Lowick semtinde yaşayan Gibbard'ın yönettiği  aile şirketinin geçen yıl yaklaşık 20 milyon sterlin gelir elde ettiği öğrenildi.
 
İki şüpheli gözaltında
 
Arjantin'de yayın yapan TN televizyonunun haberine göre, Gibbard'ın  ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilişkisi olduğu düşünülen iki kişi gözaltına  alındı.
 
Gibbard'ın havaalanından çıktıktan sonra takip edildiği ve olayın  organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde  duruluyor.
 
"Tolerans gösteremeyiz"
 
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, katıldığı bir radyo  programında turistlerin saldırıya uğramasını kınadı ve suçluların bir an önce  bulunmasını beklediğini söyledi.
 
Fernandez, suçluların cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Bu  konuda sert olmalıyız, tolerans gösteremeyiz. Sorumluları bulmalı ve adaletin  titizliğiyle yaptıklarının hesabını vermelerini sağlamalıyız." ifadelerini  kullandı.
 

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Arjantin Matthew Charles Gibbard İngiliz milyoner iş adamı
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