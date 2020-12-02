Ölen memur emekli ikramiyesini mirasçılara nasıl paylaşılır? Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilik işlemleri tamamlanmayan memurun vefat etmesi durumunda emekli ikramiyesinin kime verileceği merak ediliyor. Memurun vefat etmesi halinde, emekli ikramiyesinde sadece dul ve yetim aylığına müstehak olanlar değil, kanuni varislerinin de hak sahibi olabiliyor. Peki, Ölen memurun emekli ikramiyesi kime ödenir?

Hizmet sürelerinin tamamı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığının emekli ikramiyesi olarak verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda SGK tarafından emekli işlemler yapılırken vefat eden kişinin emekli ikramiyesi kime ödenir?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANANA ÖDENİR

Abim emekli olmadan kamu kuruluşunda çalışırken kanserden vefat etti. Çocukları yok. Kanuni mirasçılar olarak eşi, annem ve kardeşleri var. Eşi emekli ve annemin de babamdan dolayı emekli maaşı var. Bu durumda emekli ikramiyesini ve maaşını kim alır?

Abinizden dolayı emekli de olsa eşine ölüm (dul) aylığı bağlanır. Emekli ikramiyesini de eşi alır. Anneniz babanızdan dolayı Emekli Sandığı’ndan aylık almıyorsa ve muhtaçsa (aldığı aylık ve tüm gelirleri toplam aylık asgari ücretin net tutarının altındaysa muhtaç kabul edilir) abinizden anneniz de aylık alabilir. Hissesi oranında (yüzde 30) emekli ikramiyesi de alır.

EMEKLİ İKRAMİYELERİYLE ALAKALI ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KARAR

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kamu görevlisi olarak görev yaparken vefat eden sigortalının dul eşi ile kız çocuğuna payları oranında emekli ikramiyesi ödendi ancak erkek çocuğuna, "dul ve yetim aylığına müstahak olmadığı gerekçesi" ile emekli ikramiyesinden pay verilmedi.

Erkek çocuk, bunun hukuka aykırı olduğu iddiasıyla idareye başvurdu, başvurunun reddedilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Davaya bakan Ankara 13. İdare Mahkemesi, davada uygulanan Emekli SandığıKanunu'nun, görev başında vefat eden iştirakçinin emekli ikramiyesinin mirasçılarına nasıl ödeneceğini düzenleyen kurallarının Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Yerel mahkemenin başvurusunda, Emekli Sandığı Kanunu'nun yetim aylığı bağlanması için öngördüğü koşulların kız ve erkek yetimler açısından farklılık arz ettiği, kız yetimler lehine yapılan bu düzenlemenin ayrımcılığa neden olduğu, eşitlik ilkesi ve miras hakkı ile bağdaşmadığı ileri sürüldü.

Anayasa Mahkemesi ise başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.