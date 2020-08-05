Sosyal güvenlik sistemine ödenen primlerin emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmemesi durumunda SGK'dan prim ödemelerinin alınıp alınmadığı merak edilirken, ölen kişilerin yakınlarının da bu haktan yararlanıp yararlanmayacağı araştırılıyor. SGK’ya ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa SGK tarafından ödeniyor. Peki, Ölen kişinin sigorta parası nasıl alınır? Ölen kişinin sigorta primlerinin geri alınması hakkında merak edilenler…

Emekli olmak her çalışanın hayaliyken bu hayalin gerçeklemesi için, sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, çalışan kişinin adına ödenen prim miktarı ile yaş kriterlerinin karşılanması gerekiyor. Bu şartlara uygun olması durumunda kişi emeklilik maaşı alabiliyor. Hayatının bir kısmında çalışan ancak sonrasında çalışmayan kişiler ya da yaş haddi ve sigortalılık süresini doldurup primi eksik kalanlar SGK’dan sigorta prim parasını alabiliyor. Peki, Ölen kişinin sigorta parası nasıl alınır? Ölen kişinin sigorta primlerinin geri alınması!

ÖLEN KİŞİNİN SİGORTA PARASI NASIL ALINIR?

Sigortalı olan kişinin sağlığında emekli olabilme durumu yoksa belli şatların varlığı halinde geriye kalan hak sahiplerine (eşine, çocuklarına veya anne-babasına) ölüm aylığı denilen emekli maaşı bağlanır.

Bu şartlar;

- Eski adıyla SSK’lı (4A) olarak ölen kişilerin, sağlığında en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödemesinin olması.

- İşveren (Bağ-Kurlu) veya devlet memuru olarak ölenlerin, sağlığında en az 1800 gün prim ödemesinin bulunması.

Ancak vefat eden sigortalı sağlığında yukarıdaki şartları (900 gün veya 1800 gün) taşımıyor ise, hak sahipleri bu sürelerin altında kalan günlere ait prim tutarlarını ölüme bağlı toptan ödeme kapsamında iade alabilir.

Sigortalıya ait primlerin iade alınabilmesi için de belirli şartların oluşması gerekmekte. Bunlar;

-Eşin; evli olmaması, evlenmiş olmakla beraber sonradan boşanması,

-Çocukların; SGK’ lı olmaması, 18 yaşını doldurmaması ( Lise ve dengi okullarda okuması halinde 20 yaş, yükseköğrenimde 25 yaş), kız çocuklarında yaş şartı olmaksızın evli olmaması, sonradan boşanması veya dul kalması,

-Anne-Babanın; hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması şartıyla gelirinin net asgari ücretten az olması gerekmektedir.

Vefat eden sigortalının yakınlarının yazılan şartları taşımaları halinde geri iade alınacak prim tutarın hesabı ise;

a - İşçi ve devlet memurlarında kendi namına bildirilen işçi ve işveren payları dahil mamullük, yaşlılık ve ölüm primi tutarı (Yüzde 20),

b - İşverenlerin (Bağ-Kurluların) kendi ödedikleri mamullük, yaşlılık ve ölüm primi tutarı,

Primin ait olduğu yıldan yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için aynen prim gün sayısı yetmeyenlerde olduğu gibi “güncelleme katsayısı” ile güncellenerek toplu şekilde iade alınabilir.