Öldüren sıcak uyarısı... İki hafta boyunca etkili olacak

Afrika ve Ortadoğu’dan gelecek kavurucu sıcaklar Türkiye’de iki hafta boyunca etkili olacak. Uzmanlar, güneşte fazla kalınmaması ve koruyucu krem kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

