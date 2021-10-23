Öldür Beni Sevgilim filmi konusu ve oyuncuları! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi?

Öldür Beni Sevgilim filmi hakkında aramalar arttı. Başrollerinde Murat Boz ve Seda Bakan'ın yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ve oyuncuları nedir?

Romantik komedi filmi türü olan Öldür Beni Sevgilim Filmi bu akşam Star TV ekranlarında saat 20:00'de yeniden izleyicisiyle buluşacak. 2019 yapımı olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ne, Öldür Beni Sevgilim Filmi Oyuncuları nerede çekildi?

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Muğla ve İstanbul'un farklı noktalarının yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filmi Fethiye'de tamamlandı.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Öldür Beni Sevgilim", birbirlerinin lise aşkı olan iki gencin, yıpratıcı evliliklerinin bir yıl dönümünde aldıkları Piyango biletine çıkan büyük ikramiye sonrasında yaşananları anlatıyor.

Okan ile Demet, beş yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. Beş yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda beş yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI

2019 yapımı filmde; başrol oyuncuları Murat Boz, Seda Bakan'a Özgür Emre Yıldırım, Açelya Topaloğlu, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.