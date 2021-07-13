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Ölçme değerlendirme merkezleri öğrencilere yardımcı kaynaklar sundu

AA |  13 Temmuz 2021 Salı - 15:52 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 15:52

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kurulan ölçme değerlendirme merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde öğrencilere yardımcı kaynak desteği sağladı.


MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa'da ölçme değerlendirme  merkezini gezerek, incelemelerde bulundu.
 
Özer, ölçme değerlendirme merkezlerinin, ulusal ve uluslararası  öğrenci başarı izleme programlarının koordine edilmesi ile yardımcı kaynakların  hazırlanmasında kapsamlı çalışmalar yaptığını söyledi.
 
Merkezlerin hizmetleri hakkında bilgi veren Özer, şunları kaydetti:
 
"Özellikle Kovid-19 salgını günlerinde öğrencilere yardımcı olmak  üzere tüm kademe ve sınıf seviyelerinde çok sayıda yardımcı kaynak hazırlayarak  öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sundular. Diğer taraftan Ölçme  Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde ölçme  değerlendirme merkezlerinin belirli standartta soru hazırlamaları ve 81 ilde  kullanılabilmesi için yeni bir dijital platform oluşturuldu. Bu platform  sayesinde hazırlanan sorulardan okullardaki öğretmenlerimiz de yaralanabildiler.  Diğer taraftan ulusal öğrenci başarı izleme çalışmalarımızın 81 ilde başarılı bir  şekilde uygulanmasında da çok önemli katkıları oldu. Bursa'da da ölçme  değerlendirme merkezi oldukça başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Her  geçen gün sunduğu hizmetlerin kapasitesi artıyor."
 
Özer, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve merkezde  görevli öğretmenleri başarılı çalışmaları dolayısıyla kutladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı ölçme değerlendirme merkezleri koronavirüs
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