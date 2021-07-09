Olay yaratan o kareyi anlattı: Fotoğraf için oturduk

Yarışmaya katılan erkek adayların yere oturtulması tepki çekti. Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, o anların jüri karşısında yaşanmadığını, yarışmacıların yalnızca hatıra fotoğrafı çektirmek için yere oturduklarını söyledi:

"Hatıra fotoğrafıyla ‘yarışmacılar zoraki şartlarda jüri karşısına çıkmış’ imajı yaratılmıştır. Bu haberler hem bizi hem de genç yarışmacıları yaralamıştır."

YARIŞMACILAR NE DEDİ?

*Burak Sunay (22, Avusturya): Yarı finalde kendimi finaldeymişim gibi hissettim. Toplu fotoğraf, bizim kendi isteğimizle çektirdiğimiz bir kareydi. Çok kalabalık olduğumuzdan biz erkekler diz çökerek poz verdik.

*Ömer Lütfi Turgut (22, Uşak): Toplu fotoğraf istendi, kalabalık olduğu için normal olarak biz erkekler diz çökerek poz verdik. Orada kulislerimiz vardı. Sıramızı kuliste çay kahve pasta kurabiye ikramlarıyla bekledik.

*Serhat Ünlü (23, İstanbul): Bizimle çok iyi ilgilendiler. Kulislerimizde rahat bir şekilde sıramızı bekledik. Bahsedildiği gibi olaylar yaşanmadı.

*Bahadır Çakır (21, Edirne): Çok iyi ağırlandık. Güzel bir deneyim oldu.