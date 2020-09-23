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Olay itiraf! 'Nafakamı ödeyemedim diye...'
Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam sahne aldı. Ünlü şarkıcı çarpıcı açıklamalarda bulundu.Eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödemediğini kabul eden Serdar Ortaç, "Kız bu konuda çok haklı. Boşandık, nafaka konusunda anlaştık. Her ay ödemem gereken bir para var. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Artık yazdı, 'Serdar ben de burada aç mı kalayım? Benim de burada ihtiyaçlarım oluyor' diye... Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var. Ses çıkarmıyor şu an, anlayış gösteriyor" dedi.