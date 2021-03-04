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Olası İstanbul depremine ilişkin flaş açıklama! Başı bu 2 ilçe çekiyor...

AA |  04 Mart 2021 Perşembe - 11:29 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 11:29

İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492'si çok ağır olmak üzere 53 bine yakın binanın ağır hasar alması bekleniyor.


Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) 1-7 Mart Deprem  Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem  Araştırma Enstitüsü'nün verilerinden derlediği rapora göre, İstanbul'da 1 milyon  164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi  yaşıyor.
 
Muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok  ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise  hafif hasar alması bekleniyor.
 
Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin  yaşadığı tahmin ediliyor.
 
Hasar alması beklenen tüm binalarda ise yaşayan  sayısının 1 milyona yaklaştığı öngörülüyor.
 
Çok ağır hasar alması beklenen binalar Fatih ve Küçükçekmece'de  yoğunlaşıyor
 
Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması  beklenen binaların en yoğun ilçeler arasında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor.
 
Fatih'i 1.240 binayla Küçükçekmece, 796'şar binayla Bağcılar ve  Bahçelievler, 782 binayla Bakırköy, 614 binayla Bayrampaşa, 563 binayla Esenyurt  ve 510 binayla Zeytinburnu takip ediyor.
 
Tuzla'da 446, Silivri'de 444, Büyükçekmece'de 439, Adalar'da 413,  Beyoğlu'nda 410, Esenler'de 391, Güngören'de 342, Beylikdüzü'nde 321, Eyüp'te  300, Pendik'te 274, Maltepe'de 237, Avcılar'da 233, Kadıköy'de 209 binanın çok  ağır hasar alması bekleniyor.
 
Bu alanda en az bina sayısı ise 16'şar adetle Şile ve Çekmeköy'de  bulunuyor. Bu iki ilçeyi 41 adetle Arnavutköy, 62 adetle Sultangazi, 63 adetle  Çatalca, 64 adetle Beşiktaş takip ediyor.
 
Şişli'de 69, Sancaktepe'de 84, Kağıthane 94 binanın çok ağır hasar  alması öngörülüyor.
 
Ağır hasar alması beklenen bina sayısında başı Büyükçekmece çekiyor
 
Söz konusu deprem senaryosunda ağır hasar alması beklenen bina  sayısının en çok bulunduğu ilçe ise 6 bin 622 adetle Büyükçekmece. Toplam rakamın  yüzde 16,8'i bu ilçede bulunuyor.
 
Büyükçekmece'yi 3 bin 496 binayla Fatih, 2 bin 616 binayla  Küçükçekmece, 1.825 binayla Bağcılar, 1.768 binayla Esenyurt, 1.707 binayla  Silivri takip ediyor.
 
Bahçelievler'de 1.490, Tuzla'da 1.370, Bakırköy'de 1.306, Avcılar'da  1.261, Bayrampaşa'da 1.182, Pendik'te 1.041, Zeytinburnu'nda 1.025,  Beylikdüzü'nde 950, Beyoğlu'nda 841, Eyüp'te 841, Esenler'de 813, Adalar'da 743,  Maltepe'de 690, Sultanbeyli'de 648, Güngören'de 611, Kartal'da 593, Başakşehir'de  575, Ümraniye'de 534, Kadıköy'de ise 505 adet binanın muhtemel 7,5 büyüklüğündeki  depremde ağır hasar alması bekleniyor.
 
Bu alanda en az bina sayısı ise 107 adetle Şile'de bulunurken, onu 113  adetle Çekmeköy, 187 adetle Beşiktaş, 208 adetle Şişli, 243 adetle Arnavutköy,  245 adetle Sultangazi takip ediyor.
 
"Hak sahipleri geç kalmadan kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı"
 
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haluk Sur, AA  muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, her binada ortalama 4 daire  olduğunu belirterek, İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir deprem  senaryosunda çok ağır ve ağır hasar alması beklenen daire sayısının 211 bin  adedin üzerinde olduğunu söyledi.
 
Bu rakamın kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu  dile getiren Sur, ev sahiplerinin daireleriyle ilgili iyi araştırma yapmaları,  uzman bir kuruluşa mutlaka yapı denetimi yaptırmaları gerektiğini söyledi.
 
Sur, bu binaların depreme dayanıksız olanlarının hemen tahliye  edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şu açıklamalarda bulundu:
 
"Son dönemde kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli kararlar hayata  geçmeye başladı. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümle  ilgili önemli kararlar açıkladı. Çok değerli bu teşvik ve desteklerin kentsel  dönüşümü hızlandırmasını bekliyoruz. Binası çok ağır ve ağır hasar alması  beklenen vatandaşlar bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı. Geç  kalmamalıyız."
 
DEGÜDER'den yaşlı ve riskli konutların güçlendirilmesi için  seferberlik çağrısı
 
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan ise  İstanbul'da 4,5 milyon konutun 1,4 milyon adedinin 16 yaş ve üstünde olduğunu  belirterek, bu evlerde 4,6 milyon kişinin yaşadığını söyledi.
 
Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Antalya ve Kocaeli'de 33 milyon 46 bin kişinin yaşadığını dile getiren Türkkan,  şu bilgileri verdi:
 
"Bu 6 ildeki konut stoku toplamın yüzde 41'ine denk geliyor. Deprem  haftasında, özellikle yaşlı konutların güçlendirilmesi için de bir seferberlik  başlatılması gerekiyor. Bu 6 il üretim ve turizm faaliyetlerinin en yoğun  görüldüğü kentler. Bu şehirler arasında 16 ve üstü yaşa sahip konutların en yoğun  bulunduğu kent yüzde 34,15 ile İzmir. Bu kentimizi yüzde 30,79 ile Ankara, yüzde  30,67 ile İstanbul, yüzde 21,86 ile Bursa ve yüzde 13,17 ile Antalya takip  ediyor. Yaşlı konutların güçlendirilmesi için bir an önce harekete geçmek
 

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İstanbul deprem ağır hasar
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