Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı! Olası büyük İstanbul depremi ile ilgili ilçe ilçe deprem kayıp tahminleri!

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok kişi olası depremden korunmanın yollarını, riskleri ve deprem öncesinde yapılabilecekleri araştırıyor. Deprem ile birlikte gündeme gelen İBB'nin olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İBB, 39 ilçe için ayrı ayrı “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” hazırlamıştı. Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak bina hasarları, can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenlere dair bilgiler yer alıyor. Kitapçıkta olası bir depremde yüzbinlerce bina orta ve üstü hasar göreceği, buna paralel olarak geçici barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı belirtiliyor. İşte İBB'nin olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Düzce ve Gölcük depremlerinden edinilen deneyimler ışığında, olası bir İstanbul depremine karşı hazırlıklı olmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” hayata geçirmişti. İzmir depreminin ardından pek çok kişi olası deprem kayıp tahminleri kitap çığı araştırıyor.

İSTANBUL'DA HER İLÇE İÇİN RAPOR OLUŞTURULDU

Deprem tehlikesi ve riskleri, güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri kullanılarak yeniden ele alındı. İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” hayata geçirildi.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, bu Projenin çıktılarını özelleştirdi. İlçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretildi. Olası bir depremde ilçe ve mahallelerdeki bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek rapor haline getirildi.

HER İLÇENİN SORUNLARI AYRI AYRI TEŞHİS EDİLDİ

Çalışma sayesinde, her bir ilçeye özgün sorunlar teşhis edildi. İstanbul genelinde etkili olabilecek yıkıcı bir depremin, ilçelerde neden olabileceği hasarlar ve kayıpların boyutları ortaya konuldu. Bu veriler, afet yönetimi, kentsel planlama, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm gibi uygulama ve planlama çalışmalarına yol gösterici önemli bir altlık oluşturdu. Kitapçıklarda, ilçelere ait genel bilgiler ile bina, altyapı ve nüfus bilgileri; üretilen analizler ve senaryo depremler neticesinde hesaplanan kuvvetli yer hareketi parametreleri baz alınarak hesaplanan olası hasarlı bina sayısı, olası can kaybı ve yaralı sayısı ile bunların mekânsal dağılımları; doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekelerinde oluşması muhtemel hasarlar ve geçici barınma ihtiyacı bilgileri yer aldı.

39 İLÇE İÇİN HASAR TAHMİNİ

39 ilçeye ait kitapçıklar, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz web sitesi üzerinden tüm kamuoyunun bilgisine sunuldu. Kitapçıklarda, olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak bina hasarları ve geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü dikkat çekti.

Yüzbinlerce binada orta ve üstü hasar meydana gelecek. Arnavutköy’de 2 bin, Ataşehir ’de 3 bin, Bağcılar ’da 10 bin, Bakırköy’de 6 bin, Beyoğlu ’nda 4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler ’de 5 bin, Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin, Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Silivri ’de 9 bin, Sultanbeyli ’de 45 bin, Tuzla ’da 7 bin, Üsküdar’da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor. Binlerce geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.

ÇOK SAYIDA BİNA 20 VE 40 YAŞ ÜSTÜNDE

Yapıların Bahçelievler’de yüzde 83’ü, Bayrampaşa ’da yüzde 91’i, Beykoz ’da üçte ikisi, Güngören’de yüzde 90’ı, Şişli ’de yüzde 92’si 20 ve üstü; Beşiktaş ’ta yaklaşık yarısı, Adalar ’da yarıdan fazlası, Eyüp’te ise üçte biri 40 ve üstü yaşta bulunuyor.