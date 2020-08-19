Okulum Temiz başvurusu nasıl yapılır? Okulum Temiz başvurusu evrakları...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan belgelendirme anlaşması kapsamında okullara 'Okulum Temiz' belgesi veriliyor. Peki, Okulum Temiz başvurusu nasıl yapılır? Okulum Temiz belgesi nasıl alınır? Okulum Temiz başvurusu evrakları...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı uygulanıyor. Okulların bu kapsamda bazı şartları yerine getirmeleri isteniyor. Peki, Okulum Temiz başvurusu nasıl yapılır? Okulum Temiz belgesi nasıl alınır? Okulum Temiz başvurusu evrakları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alındı.

Başvuru öncesi okullar tarafından "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması gerekiyor.

Başvuru sonrasında, Bakanlığımız ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılıyor.

Bu süreçte okullarda yapılması gerekli işlemler şu şekilde;

- Risk Değerlendirme Raporu (Pandemi süreci dahil edilecek)

- Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı

- Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri

- Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar

- Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlar

- Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesinin Doğrulaması (Gerekli faaliyetler ve hazırlanması gereken tüm kayıtlar ve işlemler Öz değerlendirme soru listesi üzerinden yerine getirilip getirilmediği incelenip doğrulanmalıdır.)

- Okullar tarafından uygulamaya konulan tüm hazırlık ve uygulama faaliyetleri kayıt altına alınmalı, kurum tarafından bir öz değerlendirme yapılmalıdır. (Okul tarafından tüm işlemlerin yürütümü izlenmeli, uygulamaların yerine getirildiği kontrol edilmeli, kayıtlar izlenmeli tamamlandığı ve sistemin işlediği görülmelidir.)

- Öz değerlendirmeyi takiben başvuru yapılmalı bu süreçte işleyiş izlenmeli ve eksiklikler giderilmelidir.

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