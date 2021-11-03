Okullarla ilgili son dakika açıklaması! Resmen açıkladı: 10 gün...

Okullarla ilgili son dakika açıklaması geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor. Resmen duyurdu. Detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında merak edilen soruları yanıtladı. Okullarda kış aylarına yönelik yeni salgınla mücadele tedbirleri neler olacak? Vaka sayılarına göre yüz yüze eğitime ara verme planı var mı? Salgın dönemi, eğitim sisteminde kalıcı değişikliklere yol açabilir mi? Yeni öğretmen atamalarında nasıl bir takvim öngörülüyor? gibi sorulara yanıt veren Bakan Özer, kritik açıklamayı canlı yayında duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Özer'in konuşmasıdan satır başları şu şekilde:

"KURALLARI UYGULAYARAK OKULLARI AÇIK TUTABİLİRİZ"

Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman okulların açık tutulması için her türlü önlem alınarak okulların açık tutulması hedef alınıyor. Okullar bilişsel bilginin ötesinde kültür sanat eğitimi Spor etkinlikleri gibi çok sayıda şeylerin geliştiği bir otamadır. Sadece öğrenme ortamı olarak bakmamak gerekiyor okullara. Milli Eğitim Bakanlığı süreci başarılı şekilde yürüttü öğretmenlerimizin dijital ortamlarda deneyimleri olmamasına rağmen fedakârlıkla yönettiler. Maske mesafe ve hijyen kuralların ötesinde bir önlem yok bunlara uyarak okulları açık tutabiliriz. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliği yönündeki en büyük engeldir.

Artık telafi edilemez bir noktaya gidiyordu. Dijital bağımlılıkları kiloyu çocukların psiko sosyal gelişimlerin nasıl telafi edeceksiniz? Türkiye’deki eğitim sistemi ülkenin evreni. Normalleşebilmek için eğitim ortamlarının normalleşmesi gerekiyor.

Okulları kapatma lüksümüz yoktur. Vakaların belli bir noktaya gelmesi için okulların açılmasını bekleyemeyiz. Okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerlerdir. Türkiye’nin normalleşmesi için eğitimin normalleşmesi gerekiyor.

Bilişsel becerileri uzun vadede telafi etmenin çok daha büyük efor sarf ettiğin göze alarak en az hasar ile süreci normalleştirmek bir milli güvenlik meselesidir.

Sağlık Bakanlığı ile süreci birlikte yönetiyoruz. Öncelikle Sağlık Bakanlığı uyulması gereken kurallarla ilgili bir rehber hazırladı. Okulların temizlik ihtiyacı ile ilgili bütçemizi 10 kat artırdık. Okullarımızın yılın sonuna kadar temizlik ile ilglili hiçbir ihtiyaçlarını karşılıksız bırakmadık . Havalandırma ile ilgili maske ihtiyacı ile ilgili gerekli yatırımları yaptık.

"KAPALI OLAN SINIF SAYISI 1721"

Tüm kamunun gözü başka hiçbir kurum olmadığı kadar okullarda denetim büyük. Kovid salgınındaki rasyonel önlemlerin en yaygın uygulandığı yerler okullardır. Okullar en güvenli ortamlardır. Sağlık Bakanlığı n belirlemiş olduğu kritere göre, bir sınıfta 10 gün içerisinde en az iki Kovid vakası olursa o sınıf 14 gün karantinaya alınır. O güncellendi 10 güne düştü. Esneklik sağlandı 5 gün içerisinde semptom göstermiyorsa öğrenci veli rızasıyla negatif çıkarsa yüz yüze eğitime geri dönebiliyor. Bu sistem sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Eğitim sistemimizin ne kadar büyük ölçekli olduğunun farkında değiliz. 850 bin tane sınıf var. Kapalı olan sınıf sayısı bin 721. Bunlarda geçici zaten. Yüzde 1’in çok çok altında sınıflar var başından beri. Okulların kapanması gibi bir şey gündemimizden çıkmalı. Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıp bazıları kapanıyor. Tüm sınıfları kapalı olan tek okulumuz yok. 850 sınıfımız var bin 721 sınıf bugün kapalı yarın bazıları açılacak.

AŞI OLAN ÖĞRETMENLERİN ORANI YÜZDE 93

Okulların açık kalması ile ilgili 15’e yakın ile gittim. Çok farklı illere gittim ve şunu gördüm öğrenciler çok mutlu, gerçekten samimi mutlular devamlılıkla ilgili oranlar salgından önceki oranların üzerine çıktı. Bu şeyi gösteriyor; okul ortamının ne kadar özlendiği ve ihtiyacı. Velilerimiz de çok mutlu anneler de mutlu annelerimiz bu süreç içerisinde en çok fedakarlık yapanlar oldu.

Öğretmenlerin aşılanma oranı yüksek, bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, iki doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı da yüzde 87.

Önceliğimiz yüz yüze eğitimde kararlı bir şekilde durmaktı. Bugünden geriye baktığımız zaman konuşmak kolay. Okulların açık kaldığın kamuya göstermemiz gerekiyordu, gösterdik. Kamuoyu ikna oldu paydaşlar ikna oldu. Velilerin ortaya konan sisteme güvendiği ve öğrencilerin okula geldiği gösteriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tüm süreçleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde devam ettiriyor. İlave destek programları da geliştirdik İlkokuldan 12. Sınıfa kadar öğrencilerimizin önceki kayıpları ile ilgili bir tekrar yapıldı tüm sınıf seviyelerinde tüm dersler ile ilgili. Daha sonra bizim akşamları destekleme uygulamamız var. 8 ve 12. sınıfların destekleme uygulamasını devreye aldık. Daha sonra 7 ve 11’i devreye soktuk. Geçen hafta kazanım değerlendirme uygulaması yaptık.