Okulların açılmasına saatler kala Bakan Selçuk açıkladı

Radikal kararlar alınmalı deniyor. Alışılmışın dışında kararlar almayı düşünüyor musunuz?

Aşılamada öğretmenler biraz daha öne alındı mı?

Köy okulları, ilkokullar gündeme geldiğinde, açılan sınıfların öğretmenlerinden başlanması yönünde bir karar çıktı. Tedarik planlamasına göre öğretmenlerin de aşı planlaması yapılıyor. Özel okullar, resmi okullar ve çalışanlar dahil olmak üzere, açılan sınıflardan başlamak üzere Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor.

Psikolojik danışmanlar için ne düşünüyorsunuz?

Dünyadaki ilk 24 saat hizmette olan psikososyal destek merkezini açtık ve kamuda ilk kez sanal robotları hizmete soktuk. 24 saat rehberlik araştırma merkezlerinde görevli olan arkadaşlarımız velilerimizin her türlü sorusuna telefonda cevap veriyorlar. Biz okulu geçen eylülden beri açtığımızda ilk olarak temassız oyun oynuyoruz. Her yaş grubu için ayrı uyum programımız var. 1. gün matematik, fizik demiyoruz. Oyun temelli ve uyumu kolaylaştırabilecek, okulu tekrar hissettirecek birtakım etkinlikler yapıyoruz. Psikolojik danışmanlar burada kilit rolde.

Ek kadro

Bizim çabamız daha çok öğretmen alınması yönünde. Kamu maliyet politikasının da bir genel çerçevesi ve toplam kadro sayısı var. Bizim için önemli olan bu pastadaki en büyük payı almak. Şimdi de bir 20 bin atama ilan ettik, çabalarımız devam edecek.

Atanamayan öğretmenler

Dünyanın her yerinde farklı alanlarda mezunlar var. Milli Eğitim'in ihtiyacı tamamen karşılansa bile dışarıda birkaç yüz bin öğretmen adayı kalacak. Bizim yapmamız gereken şey, mevcut durumdaki açığımızı daha yüksek atamalar yaparak kapatmaya çalışmak. Yaklaşık 40 bin mezun var ortalama. Kamu politikaları çerçevesinde fakülteden her mezun olan istihdam edilir mi diye dünyanın her yerinde bir tartışma var.

Üniversiteler açılacak mı?

Bize bağlı olmadığı için karar vermiyoruz ama bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı 'nın tavsiyesi uygulamalı derslerle açılması yönünde.

Karne puanlamasında farklılık olsun tartışması

Bir öğretmen bir öğrencisini tanıyor, çocuğun geçmiş yıllardaki notları var. Bir çizgisi var çocuğun. Öğretmenlerimiz zümre toplantılarında çocukları değerlendirirken çocuğu öz geçmişiyle beraber değerlendiriyor. Çocuk birdenbire o okula gelmediği için çocuğun hikayesi, öğrenme tarihi var. Bütün bunlara toplam olarak bakıldığında, öğretmenlerimiz vicdanlarını da zorlayarak bir çocuğa haksızlık yapmama konusunda son derece titizler. Biz de onlara ayrıntılı çizelgeler veriyoruz. Toplam olarak bir değerlendirme yaptılar.