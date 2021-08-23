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Okulların açılmasına günler kala flaş karar!

AA |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:35 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 12:36

Bakanlık harekete geçti. Okulların açılmasına sayılı günler kala özellikle velileri çok yakından ilgilendiren bir adım atıldı. Kırtasiye, okul kıyafetleri, çocuk çantaları ve ayakkabılarında özellikle imalatçı ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde kapsamlı denetimler başladı. Ticaret Bakanlığı vatandaşları uyardı. Güvensiz ürünler bakanlık tarafından devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi sistemi (GÜBİS) aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacak.


Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim  yılı yaklaşırken vatandaşların alışverişlerini güvenle yapması için okul ve  kırtasiye malzemesi denetimleri için harekete geçti. 
 
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, okul  alışverişlerinin yoğunlaştığı bugünlerde saha denetimlerine hız verildi.
 
Bakanlık, denetimlerini, okulların başlamasıyla talebi artan ürünlerin  çocukların sağlığına zarar vermesini engellemek amacıyla "güvensiz ürüne karşı  sıfır tolerans" prensibi ile yürütüyor.
 
Kırtasiye, okul kıyafetleri, çocuk çantaları ve ayakkabılarında  özellikle imalatçı ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde kapsamlı denetim  yapılıyor. Tüketicilere güvenli ürün arzının sağlanabilmesi için bölge  müdürlükleri tarafından kırtasiye ve okul malzemelerinin satış yerlerinde ürün  güvenliğine ilişkin rehberlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
 
 Kimyasal ve fiziksel testler yapılıyor
 
Denetimlerde, ticaret denetmenleri tarafından riskli görülen  ürünlerden numune alınıyor ve akredite laboratuvarlarda çeşitli kimyasal ve  fiziksel testler yapılıyor. Bu kapsamda, AB mevzuatıyla uyumlu teknik mevzuat  çerçevesinde yapılan kimyasal testlerde başta fitalat, kadmiyum, kurşun ve azo  boyar maddeler olmak üzere, kullanımı kısıtlanmış kimyasalların bulunup  bulunmadığı kontrol ediliyor.
 
 Fiziksel testlerde, ürünün içerebileceği riskler değerlendirilerek üç  yaş altı çocukların güvenliği açısından küçük parça testlerinden, tekstil  ürünlerindeki kordon ve bağcıkların gerekli standartlara uygunluğuna kadar  kapsamlı analizler yapılıyor. Ürünlerde bulunması gereken uyarılar ile tekstil  veya ayakkabı ürün etiketlerinde gerekli içerik bilgilerinin bulunup bulunmadığı  gibi bilgilendirme gereklilikleri de denetleniyor.
 
 Uygunsuz ürünlere ilişkin bilgilerin paylaşımı
 
 Test veya muayene işlemleri sonucunda kimyasal ve fiziksel testlerden  geçemeyen kırtasiye ve okul malzemeleri, piyasadan toplatılarak bu ürünlerin  imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası kesiliyor. Etiket denetimlerinde  eksiklik tespit edilen ürünlerde ise ilgili mevzuat kapsamındaki düzeltmeler ve  idari yaptırımlar uygulanıyor.
 
Uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler, Bakanlıkça  devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi sistemi (GÜBİS) aracılığıyla tüketicilerle  ayrıca paylaşılacak. Söz konusu sisteme, tüketiciler www.guvensizurun.gov.tr ve  www.gubis.gov.tr adresli internet sitelerinden ulaşabiliyor.
 
Diğer taraftan tüketicilerin okul alışverişlerinde arz-talep  dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarından olumsuz etkilenmemesi amacıyla da  gerekli önlemler alınırken, gerçekleştirilecek saha denetimlerinde bu spekülatif  fiyat hareketlerine de özellikle dikkat ediliyor.
 
Okul alışverişi sırasında dikkat edilecek hususlar
 
Bakanlık, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken  hususlara ilişkin de uyarıda bulundu. Buna göre, dikkat edilmesi gereken hususlar  şöyle sıralandı:
 
 - Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmeli.  Yaşanan kazaların birçoğu yanlış veya hatalı kullanımdan kaynaklanıyor. Bu tür  olayların önüne geçebilmek amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar  dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmeli.
 
- Kırtasiye ürününü seçerken üretici/ithalatçısının açık adının ve  adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Markası ve modeli belli olmayan,  üzerinde Türkçe uyarılar bulunmayan ürünler satın alınmamalı.
 
 - Oyuncak şeklinde veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde  ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların  bulunup bulunmadığına bakılmalı. Bu kapsamda, 36 aydan küçük çocuklar için risk  oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalı.
 
 - Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü birtakım silgilerde,  kalemtıraşlarda, oyun hamurlarında, parmak boyalarında CE işaretinin bulunup  bulunmadığı kontrol edilmeli.
 
  - Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde, ürünlerin içeriğini gösteren  etiketler ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir şekilde olması  zorunluluğu bulunuyor. Tüketiciler bu ürünleri satın alırken etiketlerinde yer  alan bilgiler çerçevesinde satın alma kararını vermeli.
 
Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketiciler, Alo 175  Tüketici Hattı’ndan ve web sayfası üzerinden Bakanlığa ulaşabiliyor.
 
  
 
 
 
 

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