Okulların açılması öncesi flaş karar! 12-15 yaş arası...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül öncesinde aşı yaşını risk grubundakiler için 12, diğerleri için 15 yaşa kadar indirme konusunda karar alınacağını açıkladı. Turan, "Hedefimiz okulları açmak. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var. Bu konuda net karar alınacak yakın zamanda" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, pandemi sürecinden en çok etkilenen kesimin öğrenciler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Turan, "Sürece baktığımız zaman ilk planda en önemlisi eylül ayından sonra okulların açılmasını sağlamak ve çocuklarımızın eğitim hakkının devam etmesi gerekiyor. Online süreçte elimizden geldiğince eğitim desteklense de yüz yüze de olduğu kadar etkili bir eğitim yapmak çok mümkün değil. İlk hedefimiz okulları açabilmek için gerekli desteği sağlamak. Bu nedenle bu yönde konuşmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bu okulları açmak tabi ki" dedi.

BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE

Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu'nun gündemine geldiğini belirtip, "Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabi ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" diye konuştu.

'KISITLAMAK ZORUNDAYIZ'

Prof. Dr. Turan, iki doz aşısını olmuş kişilerin aşı şemasında göründüğünü, bunun da aşı kartını oluşturduğunu söyleyerek, "Aşı olan bireylerimiz topluma karşı sorumluluklarını almış bireyler. Bu nedenle hem kendilerini hem çevresini hem de ülkesini korumuş olmakta. Aşılanmadıkları zaman insanlar hastalığın devam etmesine, hastalığın varyantlarının ortaya çıkışının hızını artırıyorlar. O nedenle birtakım kararlar almak zorundayız. Kalabalık mekanlara kişilerin girişini bir şekilde kısıtlamak ve sınırlamak durumundayız. Bu konuda da konuşmalar devam etmekte. Aşılı değilseniz de PCR gerekliliğine vurgu yapıyoruz. İki doz aşısını olmuş bireyler aşı şemasını tamamlamış gözüküyor aslında. Şu aşamada biz aşı şemasında aynı aşıdan iki kez aşılanmış olmayı ya da iki doz aşı sonrası üçüncü dozu önemsiyoruz. Eğer bu şekilde aşılanma gerçekleşirse bu bireylerin korunmuş olacağını düşünüyoruz" dedi.