Okulların açılması ile ilgili flaş gelişme! Bilim kurulu yeni tarih belirledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için 15 Şubat tarihini vermişti. Vaka sayılarında düşüş yaşanırken herkes 'Okullar ne zaman açılacak?' diye sormaya başladı. Ancak Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan 15 Şubat'a itiraz geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıda kurul üyeleri yüz yüze eğitim için 15 Şubat'ın erken olduğunu dile getirdi. Okulların açılması için öğretmenlerin aşılanması gerektiğine vurgu yapıldı ve 15 Mart tarihi gündeme geldi...

Türkiye'de milyonlarca kişi bekliyordu. Bilim kurulu dün gece önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başakanlığındaki toplantının gündeminde okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar pek çok kritik başlık vardı. Yüz yüze eğitim de toplantının önemli başlıklarından biriydi. CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram kurulun toplantısı ile ilgili detayları canlı yayında aktardı.

Bayram şunları söyledi: "Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konu değerlendirildi. Bilim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünüyor. Sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. Kurul, öğretmenler aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğini belirtti.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILIR?

Bilim Kurulu, restoran ve kafelerin açılması için de vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranın artması gerektiğinin altını çizdi.

MUTANT VİRÜS ALARMI

Toplantıda Kovid-19 mutasyonu da görüşülürken, dünyadaki veriler incelendi.

Vaka sayılarındaki büyük düşüşe ve aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak, 'Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?' sorusu herkes soruyordu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat'ı işaret ederken son durumu da değerlendirdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu. Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI