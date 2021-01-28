Okulların açılması ile ilgili flaş gelişme! Bilim kurulu yeni tarih belirledi

Türkiye'de milyonlarca kişi bekliyordu. Bilim kurulu dün gece önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başakanlığındaki toplantının gündeminde okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar pek çok kritik başlık vardı. Yüz yüze eğitim de toplantının önemli başlıklarından biriydi. CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram kurulun toplantısı ile ilgili detayları canlı yayında aktardı.
Bayram şunları söyledi: "Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konu değerlendirildi. Bilim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünüyor. Sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. Kurul, öğretmenler aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğini belirtti.
RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILIR?
Bilim Kurulu, restoran ve kafelerin açılması için de vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranın artması gerektiğinin altını çizdi.
MUTANT VİRÜS ALARMI
Toplantıda Kovid-19 mutasyonu da görüşülürken, dünyadaki veriler incelendi.
Vaka sayılarındaki büyük düşüşe ve aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak, 'Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?' sorusu herkes soruyordu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat'ı işaret ederken son durumu da değerlendirdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu. Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
KURSLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB'e bağlı resmi okulların 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlendi ve başladı.