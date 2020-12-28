Haberler »

Gündem Haberleri »

Okullarda ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Okullarda ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!