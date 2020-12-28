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Okullarda ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
28 Aralık 2020 Pazartesi - 19:21 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 19:21
2020 yılının son Kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 2 saat 50 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik veriler ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret, kısa çalışma ödeneği ve çifçilere verilen destekler ile işverenler ve çalışanlara sağlanan destekler ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca okullarda yüz yüze eğitime verilen aranın uzatıldığını duyurdu. Peki, Okullarda yüz yüze eğitim uzatıldı mı? Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek? üz Yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
Yılın son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Toplantının ardında kameralar kaşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Salgınla mücadelede gelinen noktanın değerlendirildiği Kabine toplantında asgari ücret, kısa çalışma ödeneği ve çifçilere verilen destekler ile işverenler ve çalışanlara sağlanan destekler ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Aşılar ve okullar ile ilgili açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda uzaktan eğitim
in 15 Şubat'a kadar devam edeceğini duyurdu.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada okullar ile ilgili şunları söyledi:
"Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz."