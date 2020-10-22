Okullarda sınavlar yapılacak mı? Sınavlar ertelendi mi? MEB açıkladı!

Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitim devam ediyor. Haftanın belirli günlerinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda dersler dijital ortamda işlenirken milyonlarca öğrenci sınavları nasıl yapılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz dönemde okullarda sınavlar yapılmamış, 1. Dönem notları karne notu olarak sisteme girilmişti. Peki, Okul sınavları olacak mı? Sınavlar nasıl olacak? Sınavlar ertelendi mi? İşte ortaokul ve liselerde sınavlar ile ilgili merak edilenler…

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda eğitim belirli günlerde uzaktan diğer günlerde ise yüz yüze işleniyor. Her dönem derslerden 2 ya da 3 sınav yapılmakta ve E-Okul sistemine giriş yapılmaktaydı. Ancak uzaktan eğitim sürecine geçildikten sonra sınavlar geçen dönemde yapılmamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılında kademeli olarak belirli sınıfların yüz yüze eğitime dahil olmasıyla sınavların nasıl yapılacağı da milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilen soruların başında geliyor. Uzaktan eğitim sürecinde sınavların nasıl yapılacağı konusunda açıklama yapıldı.

Öğrenciler dönemlik her ders için 2 veya 3 sınava giriyordu. Aynı zamanda ders içi etkinlik notları ve diğer notlarının ortalamasıyla derslerin geçme notu belirleniyordu. EBA ve diğer internet uygulamalarıyla devam eden uzaktan eğitim sürecinde sınavlar okulda mı olacak, yoksa internetten mi olacak sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı açıklık getirdi.

OKUL SINAVLARI OLACAK MI? SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Okullarda, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre öğrencilerin kendi öğretmenleri tarafından okul ortamında gerçekleştirilmesi esastır. Okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde de gerçekleştirilebilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının okul ortamında gerçekleştirilmesinde, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olacak şekilde okul yönetimleri tarafından Covid-19 Salgını ile ilgili tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacaktır.

Buna göre, Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak. Okul idaresi ve öğretmenler sınav programını öğrencileri gruplara ayırarak oluşturacak ve ilan edecek. Öğrenciler o tarihlerde okullara giderek ders sınavlarına girecekler.