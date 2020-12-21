Okullarda sınav olacak mı? sorusu milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediyor. Korovirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı düzenleme yaptı. Peki, Sınavlar iptal mi oldu? Okullarda sınav olacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınav yapılacak mı? İşte okullarda sınavlar ile ilgili merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim süreci ile ilgili yeni kararlar aldı. Okullarda sınavlar, tatiller, uzaktan eğitim süreci ile ilgili detayları paylaşan bakanlık ara tatili kaldırdıklarını da duyurdu. Peki, Sınavlar iptal mi oldu? Okullarda sınav olacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınav yapılacak mı? İşte okullarda sınavlar ile ilgili merak edilenler...

İLKOKULLARDA SINAV YAPILACAK MI?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.

ORTAOKUL VE LİSELERDE SINAV OLACAK MI?

MEB, İller arası hareketliligˆin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim ögˆrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, ögˆrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

KARNE DAĞITILACAK MI?

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? ARA TATİL KALDIRILDI MI?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.