Okullarda PCR testi nasıl olacak, velilerden izin alınacak mı? Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından okullarda öğrencilere rastgele PCR testi yapılacağını açıklamasının ardından veliler bu duruma karşı çıkmış, hukukçular veli izni olmadan yapılamayacağını savunmuştu. Peki, Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi nasıl olacak, velilerden izin alınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda öğrencilere de rastgele olarak PCR testi taramasının yapılacağını "Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz. Belirtisi olmadan toplumda ve öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız" kelimeleriyle duyurmuştu. PCR testi bugün başladı, velilerin ise kafası hala karışık. Peki, Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi nasıl olacak, velilerden izin alınacak mı?

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Okullar açılırken, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile öğretmenler, okul, kantin, yemekhane, servis çalışanları gibi tüm okul personelinin iki doz aşı olmaması halinde negatif PCR testi sonucu beyanında bulunması zorunlu kılındı. Bu kararın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplumda virüsün yaygınlığını tespit etmek adına okullarda öğrencilere de rastgele PCR testi taraması yapılacağını duyurdu.

VELİ İZNİ ALINACAK

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca PCR testi yapılmadan velilerin izninin alınacağını söyledi. Bakan Koca, "OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." dedi.

Salgının yayılımının belirlenmesini amaçlayan bu uygulamanın gerekliliğini CNN Türk yayınına katılan İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner değerlendirdi.

Velilerden izinsiz öğrencilerden test alınamayacağını söyleyen Çetiner, bu uygulamanın yüz yüze eğitimdeki sürekliliğe olumlu yönde etkileyeceğini vurguluyor. Çetiner'in açıklamaları şöyle: "Çocuklar yetişkinlere göre çok daha fazla oranda bulgusuz seyrediyorlar ve hastalığı yayma riskleri var. Bu anlamda gizli vakaları tespit edebilmek anlamında bu PCR testleri çok önemli. Bir anlamda bunu yapmak gerekiyor eğitimin devamlığını kesintisiz sürebilmesini hedefliyorsak bu tür önlemleri almak zorundayız."

Böylece, bugün itibariyle kentlerdeki bazı okullarda öğrencilere PCR tarama testi yapılacak. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazartesi'den itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı ayrıca öğrencileri taramak istiyoruz. Rastgele taramayı yapıp, bu anlamda belirtisi olmadan, toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız" demişti.