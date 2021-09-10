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Okullarda PCR testi kararı! Resmen açıklandı: Velilerde izin istenip...

10 Eylül 2021 Cuma - 19:25 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 19:25

Okullarda PCR testi uygulamasıyla ilgili son dakika açıklaması. Resmen açıklandı. Detaylar belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'okullarda PCR testi' uygulaması ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Fahrettin Koca, "PCR taraması, sağlık eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." dedi.
 
Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
 
OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.

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