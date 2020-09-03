Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk haftası geride kalırken öğrenciler ve veliler okul kitaplarının ne zaman dağıtılacağını merak ediyor. Peki, Okullarda kitap dağıtımı ne zaman yapılacak? Okul kitapları ne zaman verilecek? İşte detaylar...

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başladı. Son planlamalara göre okullarda normal eğitim 21 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim öğretimin devamı için corona virüs ile ilgili son gelişmelere paralel olarak farklı senaryolar hazırladı. Öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla verilecek derslerin videoları, öğrencilere verilecek kitap lar ve diğer çalışma takvimleri de bu çalışmanın içerisinde yer alıyor. Okulların uzaktan eğitimle başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli okul kitaplarının ne zaman verileceğini araştırıyor. Peki, Okullarda kitap dağıtımı ne zaman yapılacak? Okul kitapları ne zaman verilecek? İşte detaylar...

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı uzaktan eğitimle başladı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftası geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) üç haftalık uzaktan eğitim sürecinin ardından yüz yüze eğitimle, öğrenim faaliyetleri devam edecek. Okulların uzaktan eğitimle açılmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli de okulların kitap dağıtımını merak ediyor.

KİTAPLAR OKULLARA GÖNDERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."

OKUL KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.

Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.

Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.