Okullarda bu yıl aşı yapılacak mı? Okullarda aşı ne zaman, kaçıncı sınıflara yapılır? Okullarda aşı takvimi

İlköğretim 1. ile 8. sınıf öğrencilerine 'okul sıralarında' yapılan çocukluk çağı pekiştirme aşıları, bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle aile hekimliklerine taşınıyor. Yaklaşık 5 milyon çocuğun aşılanması gerektiğini söyleyen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Hem pandemi yoğunluğu, hem de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara uygulanan zatürre aşıları nedeniyle yığılmaların olmaması için lütfen randevu alarak gelin. Paniğe gerek yok, aşı kalmadığı iddiaları da doğru değil" dedi. Peki, aşı ne zaman kaçıncı sınıflara yapılır? Okullarda aşı takvimi…

Her yıl okulların açılmasıyla beraber bir yıl içerisinde sınıflarda yapılan çocukluk çağı pekiştirme aşıları, Covid 19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılacak. Türkiye genelindeki yaklaşık 5 milyon ilköğretim 1. sınıf ve 8. sınıf öğrencisinin 3 ay içinde aşılanmasının tamamlanması gerekiyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl Aşı Danışma Kurulu’nun tavsiyesi ile aşılama takviminde yaptığı değişiklikle, 1 Temmuz 2016 ve sonrasında doğan çocuklar da ilkokul birinci sınıfı beklemeden aile hekimliklerinde pekiştirme aşılarını olacaklar.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz çok uzun yıllardır hem ilkokul 1. sınıfta hem de 8. sınıfta aşılamalar yapıyorduk. 1. sınıfta difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşıları; 8. sınıfta da tetanos aşısını yapıyoruz. Eskiden okullara gidip 1 yıllık süre içerisinde tamamlıyorduk. Ancak Bakanlığın, Temmuz ayında Aşı Danışma Kurulunun önerileri ile yayınladığı bildiride, 1. Sınıf aşıları 4 yaşa çekildi ve bunlar da ASM’lerde yapılmaya başlandı. Biz Temmuz ayından itibaren başladık aşılamalara”.

“BİR YILDA YAPTIĞIMIZ AŞILARI 3 AYDA BİTİRECEĞİZ, PLANLI OLMAK ZORUNDAYIZ”

Dr. Özer, bu yıl aşılamaların çok planlı programlı yapılmak zorunda olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

“Önceki yıllarda 1 yıl boyunca yapılan bu aşıların, 3 ayda tamamlanması gerekiyor. Malum pandemi var, zatürre aşısı da gününde. Ciddi bir yoğunluk oluşmaya başladı. Aşılarımızı hem transportta hem merkezlerimizde soğuk zincirde korumamız lazım.

*Bu yıl Türkiye’de 2.5 milyon çocuk 1. sınıfa başlayacak, 8. sınıflar da 2.5 milyon civarında. Yine bizim geçen seneki rakamlara göre 18 milyon ilköğretim çocuğumuzun da her sene periyodik muayenelerinin yapılması gerekiyor. Örneğin benim kayıtlı kişi sayım 3 bin 900’lerde. Kayıtlı kişi sayılarının 2 bin 500’lere düşürülmesi lazım ki bu yığılmaların önüne geçebilelim. Bunu nasıl aşabiliriz? İş burada ailelerimize düşüyor. Lütfen bizden randevu alarak gelsinler ki bunun önüne geçelim.”

“ZATÜRRE AŞISI KALMADIĞI SÖYLENTİLERİ DOĞRU DEĞİL”

Son günlerde ASM’lerde zatürre aşısı kalmadığına dair söylentilerin de gündeme geldiğine işaret eden Dr. Özer, şu uyarılarla sözlerini noktaladı:

“Bu kesinlikle doğru değil. Aşı için gerekli soğuk zincir koşulları nedeniyle merkezlerimize sınırlı sayıda aşı getirtebiliyoruz. Çünkü tamamını getirip dolaplarımızda saklamamız mümkün değil. Burada da yığılmaların önüne geçmek adına randevusuz aşı olmaya gelinmemesi büyük önem taşıyor.”

OKULLARDA AŞI TAKVİMİ

Bakanlığımız tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazıyla, aşılama takviminde değişiklikler yapıldı.

İlköğretim 1. ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda 3 Haziran 2020 tarihinde değiştirilerek Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildi.



İlköğretim 1. sınıfta KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısının 2. dozu ve DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci) aşısının pekiştirme dozu, 8. Sınıfta da Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozu uygulanıyor.



Yapılan değişiklikle ilköğretim 1.sınıfta okullarda uygulanan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacaktır.



İlköğretim 8.sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156.ay) girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacaktır.



Yeni uygulama 1 Temmuz 2020 itibarıyla başlayacaktır.



1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacaktır.



Ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocukların aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları gerekmektedir.